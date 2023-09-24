Как избавиться от запаха чеснока - врачи назвали продукты, которые могут помочь

Употребление этих продуктов способствует блокированию неприятного запаха.

Алицин, выделяемый ферментом алиназой, придает чесноку его характерный запах и вкус. Ученые провели исследование, чтобы определить продукты, способные эффективно справиться с запахом чеснока.

Об этом пишет "Molecules".

В новом исследовании ученые обнаружили, что простой йогурт из цельного молока может предотвратить выделение практически всех летучих соединений, отвечающих за запах чеснока.

В каждом эксперименте одинаковое количество сырого чеснока помещалось в стеклянные бутылки. Ученые проверили, что чеснок выделяет достаточно высокие концентрации летучих веществ на основе серы, которые можно обнаружить человеческим обонянием. Масс-спектрометрия использовалась для измерения уровней летучих молекул в газообразной форме до и после каждой обработки.

Оказалось, что йогурт эффективно снижает содержание основных летучих веществ чеснока, отвечающих за неприятный запах. Эти результаты будут использоваться для будущих исследований, в которых будут анализироваться различные белки. Это поможет разработать идеальный продукт с чесноком, который не будет иметь такой сильный и продолжительный запах.

Кроме того, исследователи также исследовали дезодорирующий эффект йогурта и его отдельных компонентов на жареном чесноке. Они обнаружили, что сама по себе жарка чеснока значительно уменьшает количество летучих соединений, отвечающих за запах.

До этого мы писали, как избавиться от неприятного запаха изо рта.