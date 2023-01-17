Как избавиться от неприятного запаха изо рта

Чтобы люди при встрече не отворачивались, нужно следовать некоторым рекомендациям и добиться чистого и свежего дыхания.

Запах изо рта является серьезной и очень неприятной проблемой, но вся сложность в том, что сам человек не всегда знает о ней.

Об этом сообщает The Sun.

То, что у человека изо рта плохо пахнет, он обычно узнает или от близких людей, или по реакции окружающих. Естественно, это вызывает чувство стыда. Причиной не всегда является употребление сильно пахнущей или острой еды. Чаще такой эффект проявляется при проблемах с деснами или зубами.

К неприятному запаху также приводит курение и некоторые заболевания, например тонзиллит, кислотный рефлюкс и сухость во рту.

Медики рекомендуют тщательно следить за чистотой ротовой полости и соблюдать основные принципы, которые обеспечат свежее и здоровое дыхание:

чистить зубы и десны в течение двух минут два раза в день;

выбирать зубную пасту с фтором;

очищать язык обратной ребристой стороной щетки или специальным скребком;

использовать зубную нить один раз в день;

раз в полгода посещать стоматолога;

после острой еды использовать леденцы без сахара или жевательную резинку;

избегать курения;

полоскать рот антибактериальной жидкостью;

если носите зубные протезы, содержать их в чистоте.

Стоматологи обращают внимание, что сразу после чистки зубов не стоит полоскать рот водой. И не стоит злоупотреблять чисткой: сильное надавливание на зубы и десны не обеспечит большей чистоты, зато может травмировать десны и привести к воспалениям. Также лучше отказаться от большого количества сладких продуктов и напитков.

Если вы все-таки не победили неприятный запах самостоятельно, следуя рекомендациям экспертов в течение двух недель, то придется записаться на прием к стоматологу. А при болезненных, кровоточащих или опухших деснах, шатающихся зубах или проблемах с протезами это следует сделать незамедлительно.

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