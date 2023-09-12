Как легко похудеть и улучшить здоровье – 5 советов врача

Не только просто, но и эффективно.

Нейрохирург доктор Бретт Осборн рассказал, как легко бороться с лишними килограммами, оставаясь в форме и укрепляя здоровье.

Об этом сообщает Fox News.

Эксперт имеет многолетний опыт в профилактике болезней. Он собрал простых и эффективных рекомендаций, которые помогут избавить от лишнего веса.

Принятие обязательств по позитивным изменениям

Нужно понять, что именно человек хочет в себе изменить. Например, сперва можно попытаться за 2-месячный период избавиться от 3-5 кг жира, не теряя мышц.

Для точного отслеживания стоит воспользоваться медицинскими весами. Чтобы быть ответственным и не делать длинные перерывы, можно сотрудничать с близкими людьми, которые обеспечат вас поддержкой.

Силовые тренировки

Наращивание мышц не только делает человека более красивым, но и ускоряет обмен веществ, контролирует уровень сахара в крови и помогает сжигать жир. К примеру, попробуйте начать выполнять силовые упражнения (приседания, жим лежа, мертвые тяги, жим над головой и подтягивания).

Если вы сомневаетесь, правильно ли вы выполняете упражнения, тогда возьмите консультацию у фитнес-эксперта.

Здоровая диета

Осборн рекомендует питание, которое будет минимально влиять на уровень сахара в крови. Лучше сконцентрироваться на продуктах, где много омега-3, клетчатки и других питательных веществ, помогающих бороться с воспалением.

Нужно отказаться или свести к минимуму потребление продуктов, имеющих высокий гликемический индекс (например, хлеб, макароны и рис). Вместо них нужно есть много овощей.

Контроль уровня стресса

Из-за хронического стресса человеку может быть тяжело сбрасывать лишний вес или бороться с другими проблемами с организмом. Для этого нужно найти занятия, которые помогут вам расслабиться.

Уровень гормонов

С возрастом уровень гормонов часто снижается, что влияет на телосложение. Специалист рекомендует посоветоваться с медиками касательно проверки уровня ряда гормонов.

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