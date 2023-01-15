Как менялся возраст родителей за последние 250 тысяч лет ‒ исследование

В рамках нового исследования ученые установили, что даже сотни тысяч лет назад возраст мужа был больше, чем возраст жены, что никогда не менялось.

Об этом сообщает Science Alert.

Изучение этой темы решили провести после открытия о мутациях de novo, представляющих собой изменения ДНК. Они спонтанно появляются у одного из членов семьи и не передаются генетически.

Сперва специалисты из Университета Индианы в Блумингтоне работали над другим проектом, связанным с этими новыми генетическими мутациями. В рамках изучения возраста родителей была обнаружена любопытная закономерность — существует связь между характером/количеством новых мутаций, формирующихся у родителей до того, как они передадутся детям, и возрастом каждого из родителей во время зачатия.

После этого ученые изучили отдельные мужские и женские поколения за последние 250 тысяч лет. Соавтор исследования и филогенетик Ричард Ванг утверждает, что подобные мутации накапливаются с каждым поколением и встречаются у современных homo sapiens. По итогу был открыт принципиально новый метод определения среднего возраста размножения у мужчин и женщин, встречающийся на протяжении всей эволюции.

Геномист Мэтью Хан считает, что исследователи открыли окно в прошлое и заглянули в историю человечества 250-тысячелетней давности. Ученые воспользовались типом мутаций ДНК современных людей и применили эту модель к нашим предкам для определения возраста, в котором они рожали детей.

Оказалось, что за последние 250 тысяч лет средний возраст рождения детей у людей составлял 26,9 лет. Любопытно, что средний возраст отца Homo sapiens всегда превышал возраст матери: 30,7 против 23,2.

За последние 5 тысяч лет произошло сокращение разницы в возрасте женщин, потому что они стали рожать по достижении 28-летнего возраста. Это обусловлено тем, что современные женщины рожают детей в более позднем возрасте.

Самое примечательное то, средний возраст рождения новых родителей был стабильным в течение всего существования homo sapiens. Он не увеличивается с доисторических времен, пускай и порой происходили колебания.

Напоследок ученые рассказали о падении среднего возраста зачатия примерно 10 тысяч лет назад. На это повлиял быстрый рост населения, что было вызвано появлением и рассветом сельского хозяйства и рассветом.

«Курсор» сообщал, что ученые сделали интересное открытие, связанное с древним городом Теотиуакан.