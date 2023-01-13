Ученые сделали интересное открытие, связанное с древним городом Теотиуакан

Проводившие раскопки в районе Ла-Вентилья в Теотиуакане археологи обнаружили, что жители этого древнего города были связаны с гранильным производством.

Об этом сообщает INAH.

Теотиуакан получил свое название от ацтеков, говорящих на языке науатль. Оно переводится как «место рождения богов». Это древний месоамериканский город, расположенным в долине Теотиуакан на территории современной Мексики.

Его развитие можно разделить на четыре отдельные последовательные фазы, известные как Теотиуакан I, II, III и IV, где фаза I начинается примерно в 200–100 гг. до н.э. в эпоху позднего формирования, когда жители объединились вокруг священных источников в бассейне долины Теотиуакан.

Во время фазы II построили многие из самых известных памятников в Теотиуакане, в том числе Пирамиду Солнца (третья по величине древняя пирамида после Великой пирамиды Чолула и Великой пирамиды Гизы), Пирамиду Луны, Аллею Мертвых и Сьюдаделу с Храмом Пернатого Змея Кетцалькоатля.

Ла Вентилья, названная в честь современного ранчо, в котором располагался район, была смесью административных, религиозных, жилых и ремесленных мастерских.

В рамках предыдущих раскопок ученые установили, что этот район был центром производства предметов роскоши, а вот новый проект Национального института антропологии и истории (INAH) изучил архитектурный комплекс под названием 3B, заселенный примерно 1600 лет назад.

Этот комплекс был домом для представителей городской элиты, которые были связаны с гранильным производством, на что указывает открытие каменных скульптур и большого количества побочных отходов производства мелких предметов из ракушек, обсидиана, сланца и костей.

Помимо этого были найдены подношения, расположенные в трех храмовых сооружениях комплекса. Там находились захоронения, одно из которых представляет собой взрослую женщину, кремированную и похороненную с более чем 900 предметами.

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