Как натренировать свой мозг на счастье: семь быстрых советов

Медпортал HealthShots проконсультировался с доктором Риши Гаутамом, американским экспертом в области психического здоровья и специалистом в области психиатрии, чтобы поговорить о счастье.

«Позитивная психология фокусируется на вашей внутренней силе и чертах характера, которые способствуют счастью и здоровью», — говорит доктор Гаутам. Упражнения, смех, общение, социальные контакты, любовь и забота о ком-то — все это увеличивает выброс эндорфинов в мозг. Это эндогенные нейротрансмиттеры, способствующие счастью.

Оптимистичный взгляд на жизнь, радость и счастье могут помочь улучшить здоровье сердца, снизить риск инсульта и сердечных приступов, улучшить сон, предотвратить раннюю потерю памяти, способствовать более здоровому питанию, предотвратить ожирение и проблемы с хронической болью и артритом.

Счастье способствует подходу к решению проблем, повышает мотивацию к достижению целей, помогает общаться с единомышленниками, улучшает работу иммунитета и в целом приводит к увеличению продолжительности жизни.

Способы внедрить счастье и позитивную психологию в вашу повседневную жизнь

1. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах

Первый шаг к этому заключается в выявлении черт вашего характера, которые являются сильными. Например, если ваша сильная сторона — креативность, то посвящайте ей несколько минут в день или несколько дней в неделю.

2. Будьте благодарны

Практика благодарности и признательности может быть очень успокаивающим опытом для вашего ума.

3. Записывайте свои мысли

Это отличный способ сосредоточиться и найти способ повысить свой эмоциональный коэффициент.

4. Развивайте положительные навыки

Преимущество позитивной психологии в том, что ей можно научиться. Тренируйте свой ум, чтобы развивать внимательность, вдумчивое слушание, а затем используйте это для решения проблем таким образом, чтобы улучшить сотрудничество между людьми на работе или дома.

5. Практикуйте доброту

Действия, направленные на сострадание, могут помочь: это покупка небольшого знака любви, волонтерство в благородном деле, пожертвование чего-либо или помощь нуждающемуся незнакомцу.

6. Ищите смысл в своей жизни и получайте значимый опыт

Человек, у которого есть ясность целей и ожиданий, с большей вероятностью будет чувствовать себя более счастливым и довольным.

7. Верьте в силу позитивных образов

Закройте глаза и представьте себе прекрасный день. Подумайте о том, где бы вы хотели быть, с кем, чем бы вы хотели заниматься, а затем представьте, что вы делаете это, — говорит эксперт. Подобные краткие мысленные эксперименты способствуют созданию счастливой перспективы.

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