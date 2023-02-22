Врач перечислила продукты, которые подавляют чувство голода

Многие люди сталкиваются с проблемой переедания, которая портит фигуру и может вызвать нарушения пищеварительного тракта. Но ситуацию можно исправить, если ввести в рацион продукты, помогающие подавлять чувство голода.

Об этом пишет Medicalanswers.

Врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала употреблять больше овощей, потому что они богаты на клетчатку, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта и «притупляет» чувство голода. В огурцах, например, содержится и хлорогеновая кислота, способствующая похудению. Также в меню можно добавить томаты, капусту и зелень.

Еще можно употреблять какао с корицей и чай с молоком. Корица за счет ароматических свойств обманывает мозг и желудок, а молоко все же имеет жирность. Соломатина утверждает, что после подобных напитков аппетит уменьшается. А вот от газировок или магазинных соков все же следует отказаться.

Также добавьте в рацион яйца и кедровые орехи, потому что они помогают продлить чувство сытости.

«Курсор» писал ранее, что щитовидная железа хоть и маленький, но очень важный орган, который отвечает за выработку гормонов. И чтобы он работал без сбоев, важно обогащать рацион правильными продуктами.

Еще мы писали, что образ жизни, в частности питание очень серьезно влияет на здоровье человека, поэтому, если вы хотите дожить до 100-летнего возраста, необходимо пересмотреть рацион.

Напомним, ученые провели исследование и выяснили, что люди-долгожители обычно не употребляют некоторые продукты. В частности, вредные продукты могут вызывать опасные болезни и тем самым сократить жизнь.