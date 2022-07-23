Как появилась жизнь на Земле: ученые выдвинули новую теорию

В возникновении жизни на нашей планете, как предполагают ученые, опираясь на новое исследование, мог сыграть роль цианид.

Существует множество теорий о том, как на нашей планете появилась жизнь и этот вопрос до сих пор остается одним из самых глубоких в науке. Американские ученые в ходе исследование предложили еще один вариант.

Об этом сообщает издание Sciencefocus.

Эксперты создали в лаборатории с помощью цианида химическую реакцию, которая, вполне возможно, могла вызвать органическую жизнь на Земле более 4 млрд лет назад. Несмотря на то, что цианид более известен как опасное вещество, он содержит атом углерода, связанный с атомом азота, что можно вызвать некоторые из первых метаболических реакций на Земле, которые создавали соединения на основе углерода из углекислого газа.

Американские химики говорят, что поиск признаков цианида на чужеродных планетах может помочь нам обрести жизнь в другом месте во Вселенной.

«Когда мы ищем признаки жизни – либо на ранней Земле, либо на других планетах – мы строим поиск на биохимии. Тот факт, что эти же метаболические реакции могут быть вызваны цианидом, показывает, что жизнь может быть очень разной», – сказал ведущий автор исследования доктор Раманараянан Кришнамурти, доцент химии Scripps Research.

Ученые знали, что цианид присутствует в атмосфере, поэтому они наметили набор реакций, которые могут использовать цианид для производства более сложных органических молекул из углекислого газа, а затем испытали их в лаборатории.

И хотя эксперимент не предлагает убедительных доказательств того, что цианид был вовлечен в этот процесс на ранней Земле, он предлагает новый способ мышления о происхождении жизни и, возможно, новый способ поиска жизни на других планетах.

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