Как правильно стирать и дезинфицировать детские игрушки

Многие родители даже не задумываются о том, как правильно обрабатывать детские игрушки, чтобы они были безопасными для чада. Есть несколько хитростей, которые помогу максимально уберечь ребенка от микробов и бактерий.

Обработка пластиковых игрушек и стирка мягких должна стать хорошей привычкой для каждого родителя. Но важно еще и правильно это делать, чтобы сберечь игрушку, и, как следствие, психику ребенку и собственный кошелек.

Есть общие правила ухода за игрушками. Подробнее о них информирует сайт uaportal.com.

На самом деле можно придерживаться всего одного правила, и этого уже будет достаточно, — чем чаще ребенок играет с игрушкой, тем чаще ее необходимо мыть. Игрушки из пластика и для купания в ванной следует чистить еженедельно. Плюшевые игрушки следует стирать в машинке еженедельно, особенно если малыш с ними спит. Электронные изделия (роботы, музыкальные инструменты, машинки и прочее) нужно протирать дезинфицирующим средством еженедельно. А вот детские игрушки для младенцев, которые ребенок пробует на зуб, очищаются каждый день. К слову, если ребенок более, значить обрабатывать и стирать игрушки нужно еще чаще и тщательней, чем до этого.

При обработке пластиковых и электронных игрушек следует использовать или хлоргексидин, или антисептическое средство. Нельзя использовать уксус. Если же пластиковую игрушку можно мочить водой, тогда следует использовать детское мыло.

Предметы из жесткой пластмассы, резины и силикона можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке. Можно использовать обычный режим мойки, а вот мелкие предметы лучше собрать в специальный сетчатый мешочек, который женщины используют для стирки нижнего белья.

Игрушки для купания являются одними из самых благоприятных вещей для роста плесени. Все из-за частого контакта с водой, и из-за отверстий, куда она попадает. Следует тщательно вымывать такие предметы, уделяя особое внимание отверстиям и углублениям.

Стирать в машинке мягкие игрушки тоже не составит особого труда. Нужно положить плюшевого медведя в стиральный мешок или наволочку. Для стирки нужно использовать исключительно детский порошок и стирать при 30 градусах. Нужно установить слабый режим отжима — до 1000 оборотов. Сушить игрушки нужно на солнце, однако в холодного время года можно класть на батарею, после чего досушивать при помощи фена на низкой скорости и температуре.

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