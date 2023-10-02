Как продлить жизнь – кардиолог перечислила основные правила

Важно постоянно заботиться о состоянии своего здоровья и вовремя реагировать на проблемы.

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что прожить дольше даже при имеющихся проблемах с сердцем поможет правильный образ жизни, контроль показателей работы организма, а также отдых.

Об этом пишет "МедикФорум".

По словам специалиста, важно получать адекватное лечение, снижать при необходимости давление и употреблять продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами.

Более того, чтобы продлить жизнь, нужно также уметь правильно отдыхать. Зачастую целеустремленные люди, увлеченные работой и карьерой, вовсе отказываются от отдыха. Результатом такого неправильного отношения к себе являются болезни сердца.

"Курсор" писал ранее, что ученые Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета в Австралии уверяют, что всего несколько минут правильных тренировок в день смогут увеличить продолжительность жизни и снизить риски ряда возрастных заболеваний.