Специалисты рассказали, что нужно делать 3 – 4 минуты каждый день, чтобы продлить жизнь

Ученые Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета в Австралии уверяют, что всего несколько минут правильных тренировок в день смогут увеличить продолжительность жизни и снизить риски ряда возрастных заболеваний.
Ученые заменили, что занятия быстрой ходьбы дает просто потрясающий эффект. Такое упражнение нужно выполнять 3 – 4 раза в день по 1 минуте.
Такие физические активности повышают частоту сердечных сокращений, а с ней приносят многие другие положительные эффекты, говорит Стаматакис.
Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.
Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.