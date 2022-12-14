Специалисты рассказали, что нужно делать 3 – 4 минуты каждый день, чтобы продлить жизнь

21:46, Сегодня
Общество
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Фото: canva.com

Для уменьшения риска смертельных заболеваний нужно всего несколько минут ежедневно, главное — не лениться.

Ученые Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета в Австралии уверяют, что всего несколько минут правильных тренировок в день смогут увеличить продолжительность жизни и снизить риски ряда возрастных заболеваний.

Ученые заменили, что занятия быстрой ходьбы дает просто потрясающий эффект. Такое упражнение  нужно выполнять 3 – 4 раза в день по 1 минуте.

Ведущий автор Эммануэль Стаматакис призывает всех несколько раз в день по минуте ходить в очень быстром темпе (можно даже на месте — дома или в офисе).  Такие упражнения до 40% риска смертности от рака, а также до 49% риска смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Такие физические активности повышают частоту сердечных сокращений, а с ней приносят многие другие положительные эффекты, говорит Стаматакис.

Кроме этого, медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.

Напомним, что эксперты назвали утренние привычки, которые приближают смерть.

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