Как распознать диабет на ранней стадии: медики дали важные советы

Медики говорят, что одним из наиболее распространенных симптомов диабета является полидипсия, или чрезмерная жажда.

Врачи подчеркивают, что каждый время от времени испытывает жажду, потому важно обращать внимание именно на контрольные признаки, которые могут помочь идентифицировать повышенную жажду как симптом диабета. Эксперты напоминают, что достаточное ежедневное потребление воды очень важно для нормального состояния и самочувствия. Однако, если вы все время чувствуете жажду или ваша жажда сильнее, чем обычно, вам стоит насторожиться. Особенно тревожно, если жажда мучит вас даже после того, как вы выпьете стакан воды.

Одним из основных признаков диабета также является то, что полидипсия часто сопровождается либо временной, либо продолжительной сухостью во рту. Пациенты с диабетом также замечают, что они выделяют более пяти литров мочи в день.

Если вы испытываете эти контрольные признаки важно обратиться к вашему терапевту как можно скорее, подчеркивают специалисты.

К симптомам диабета также относятся потеря веса, постоянное чувство усталости, замутненность зрения, кроме того, при таком состоянии порезы или раны заживают очень медленно.

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