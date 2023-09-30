Как распознать инфаркт на начальной стадии - важные советы врачей

Кардиолог Мария Павленко объясняет, что, как и все органы в организме, сердце имеет собственные сосуды, называемые коронарными сосудами. Эти сосуды обеспечивают сердце кровью, а вместе с ней — кислород и необходимые для нормальной жизнедеятельности вещества. Если по какой-либо причине один из этих коронарных сосудов перекрывается, пострадавшая область сердца начинает лишаться кислорода и нужных веществ. Если это состояние длится более 40 минут, может произойти значительное повреждение сердечной мышцы и даже необратимая гибель ее ткани. Это состояние называется инфарктом миокарда (ИМ).

Симптомы и последствия ИМ могут различаться, включая мгновенную смерть или бессимптомные случаи.

Среди самых распространенных и характерных симптомов инфаркта миокарда следует выделить боль в области грудной клетки. Эта боль может быть сильной и интенсивной или проявляться как легкое недомогание. Пациент может ощущать давление, жжение или сдавливающую боль в грудной клетке. Эти ощущения могут распространяться не только в области груди, но и иррадиировать в левую руку, плечо, шею, челюсть и спину. Однако важно помнить, что не всегда симптомы инфаркта сопровождаются болью в груди.

Если у вас или у человека рядом есть подозрения на инфаркт миокарда, немедленно вызывайте медиков или мчитесь в больницу, так как каждая минута имеет решающее значение. Чем быстрее предоставлена квалифицированная помощь, тем больше шансов на благоприятный исход.

Если вы ощущаете признаки ИМ, старайтесь оставаться спокойными, садитесь или ложитесь, поднимите верхнюю часть тела. При отсутствии аллергий или противопоказаний, можно попробовать принять аспирин. Если человек потерял сознание и прекратил дыхание, необходимо обеспечить искусственную вентиляцию легких с помощью методов сердечно-легочной реанимации.

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