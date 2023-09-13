Как снять депрессию всего за 20 минут - ученые изобрели новый способ

Этот метод рекомендуют врачи использовать ежедневно.

Даже умеренная ежедневная физическая активность может заметно снизить риск развития депрессии, особенно среди пожилых людей. Ученые из Университета Лимерика в Ирландии провели исследование, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Об этом сообщает "Sci Tech Daily".

Они обнаружили, что всего 20 минут умеренной физической активности в день, такой как быстрая ходьба, могут значительно снизить риск развития депрессивных симптомов и клинической депрессии.

Ученые отметили, что даже небольшое увеличение физической активности может оказывать положительное влияние на психическое здоровье. Регулярная физическая активность умеренной интенсивности, проводимая пять дней в неделю, может снизить риск депрессии у пожилых людей.

Депрессия встречается довольно часто у пожилых людей, связывают ее с развитием серьезных хронических заболеваний, а также с ухудшением когнитивных функций, хронической болью при сердечно-сосудистых заболеваниях и повышенным риском смерти и суицида. Борьба с депрессией начинается уже с маленьких шагов в сторону более активного образа жизни, и эти шаги имеют большое значение.

Ранее ученые ответили, повышают ли депрессия и тревога риск рака.