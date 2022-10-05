Ученые назвали самый заразный вид животных

Британские ученые провели исследование и установили, что рядом с людьми по всей Земле живут существа, которые являются «супер распространителями» различных заболеваний.

Эксперты воспользовались интерактивной картой распространения разных болезней, таких как грипп и COVID-19, среди популяций диких животных. Преимущественно они изучали взаимодействие людей и обезьян на территориях Южной и Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые установили, что дикие обезьяны являются «супер распространителями» заболеваний, когда их большие группы живут возле городов или других крупных поселений. Многие отдельные группы макак были обнаружены в северной Индии, Малайзии и южной Индии.

Исследователи дополнили компьютерную модель имитацией развития вспышек гриппа, кори и коронавирусов, после чего воспроизвели их около 100 тысяч раз для десятка отобранных групп. Оказалось, что масштаб вспышки заболевания непосредственно зависит от первого случая заражения макаки.

Ситуация усугубляется возможными обширными связями животного и ее активными контактами с людьми. Чтобы существенно увеличить вероятность вспышки заболевания, нужно лишь чтобы обезьяна находилась возле продуктов, которые употребляют люди.

Тесная связь между человеком и этими макаками приводит к тому, что последние сталкиваются с такими же болезнями, как и люди. В частности, это касается коронавируса, гриппа, кори, желудочно-кишечных болезней и респираторных патогенов.

Что необходимо сделать, чтобы местные жители и макаки были в безопасности? По мнению исследователей, нужно, чтобы отдельные дикие обезьяны, которое больше всего контактируют с людьми, были вакцинированы. Возможно, благодаря этому получится избежать вспышек различных заболеваний.

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