Как сохранить максимальное количество витаминов в продуктах после их приготовления

В процессе термической обработке многое витамины и микроэлементы разрушаются. Но, оказывается, есть несколько простых правил, которые помогут сохра...

Во время приготовления пищи многие ингредиенты блюд теряют часть своей пользы. Особенно это касается свежих плодов и зелени. Но есть несколько способов сохранить витамины даже после приготовления продуктов.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей страничке в Instagram.

Конечно, добиться от дареной или тушеной пищи тоже же количества ценных веществ, что и в свежих овощах и фруктах, невозможно. Но есть несколько правил, которые сохранить максимум пользы от еды.

Прежде всего, очень важно сначала готовить овощи на пару, а уже после добавлять их в салаты или готовить из них другие блюда. Так витаминов сохранится в разы больше, чем при варке.

Если же решили отварить овощи - важно закладывать их в кипящую воду. Это позволит сохранить содержащуюся в них аскорбиновую кислоту.

Также диетолог советует запекать овощи в предварительно разогретой духовке в фольге. Так они будут готовиться в собственном соку и сохранят больше полезных компонентов.

При готовке различных каш необходимо заранее замачивать крупы в течение нескольких часов. Это ускорит процесс приготовления, а значит полезных компонентов в продукте останется больше. Не переваривайте каши.

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