Как выбрать хороший сыр - эксперты дали совет

Сыр может быстро портиться, поэтому выбирать его нужно внимательно.

Сыр является не только простым продуктом, но и имеет более 1800 видов. При покупке сыра важно правильно выбрать его и убедиться, что он подходит для ваших нужд.

Об этом пишет "Eat this, no that".

Предварительная дегустация

В отличие от других продуктов, сыр можно попробовать перед покупкой, чтобы оценить его вкус. Это поможет отличить качественный продукт от плохого. Не стесняйтесь просить разные сорта на дегустацию в магазине.

"Я считаю, что очень важно предоставить клиентам возможность попробовать сыр, и мы должны поощрять это. Клиенты должны чувствовать себя уверенными в том, что они не делают покупку "вслепую"", - говорит эксперт по сыру Кэтлин Серино.

Советы продавца

Вы не можете быть экспертом во всем, поэтому обратитесь к продавцу, чтобы получить рекомендацию по выбору сыра. Они знают о свежести сыра, отзывах покупателей и сроках годности.

Выбор хорошо хранящегося сыра

Сыры могут храниться годами, но также могут испортиться за несколько дней, в зависимости от их сорта и качества. Обратите внимание на срок годности, указанный на упаковке.

Остерегайтесь сыров, которые долго находятся на свету и воздухе. Большинство сыров упакованы в специальную бумагу, чтобы предотвратить окисление. Если упаковка сыра выглядит ненадежно, лучше передумайте покупать его.

