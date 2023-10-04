Как вывести жирное пятно на одежде за несколько минут

Вывести жирное пятно от еды не так сложно, как вам может показаться.

Жир и другие масла могут оставлять много неприятных пятен на одежде. Удалить их во время обычной стирки практически невозможно, поэтому потребуется применить дополнительные методы. Холли Мурри дает советы, как эффективно избавиться от таких пятен.

Об этом сообщает "Real Simple".

Когда на вашей одежде появляется жирное пятно, запомните основное правило: не полощите ткань перед стиркой. Масло и вода плохо смешиваются, поэтому работать с сухой тканью гораздо проще. Также перед стиркой убедитесь, что ткань устойчива к цвету, чтобы не повредить одежду. Прежде чем начинать стирку, попробуйте промокнуть пятно бумажным полотенцем или другой тканью, чтобы удалить остатки жира.

Вам также следует помнить о необходимости быстрого действия, поскольку сухое пятно будет сложнее удалить. Для удаления жирных пятен можно использовать жидкое моющее средство или шампунь. Альтернативно можно применить обычное тело или хозяйственное мыло, при этом последнее работает наилучшим образом.

Как поясняет Холли Мурри, вы также можете натереть кусочек мыла и аккуратно нанести полученную стружку или порошок на пятно после того, как пятно будет замочено. Такой метод является отличным способом выполнить этот шаг, если вы желаете избежать интенсивного трения.

Убедитесь, что вы полностью покрыли область пятна моющим средством или мылом, затем замочите это место водой. Втирайте средство или мыло в пятно до образования пены. Если пятно устойчиво, его можно потереть старой зубной щеткой или щеткой для ногтей. Затем промойте пятно водой, чтобы смыть всю пену. После этого позвольте одежде высохнуть на воздухе, и пятна не останется.

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