Как замедлить старение на 20-30 лет: практические советы от известного медика

Процессы, влияющие на развитие недугов, начинаются даже на 20-30 лет раньше, чем появляются первые симптомы. И медики говорят, что зачастую предотвратить их очень несложно, если следовать простым правилам.

Невролог доктор Малгожата Хойничко-Пулавская из медицинского центра Alcor в Варшаве дала важные советы, которые касаются образа жизни, и призваны помочь отсрочить или даже не допустить возникновение определенных болезней, характерных для людей пожилого возраста.

Физическая активность поможет долго держать организм в тонусе. Движение способствует секреции серотонина, а время активности в день почти эквивалентно одной таблетке антидепрессанта, что влияет на уровень этого гормона, говорит специалист. Так, людям в возрасте советуют как можно дольше оставаться активными. Согласно рекомендациям ВОЗ, пожилые люди должны заниматься умеренными физическими упражнениями в течение 30 минут в день. Также стоит учитывать, что физическая активность должна быть скорректирована в соответствии с вашими возможностями.

Умственная деятельность. Проблемы с памятью прогрессируют постепенно, и способом противодействия этому процессу называют интеллектуальную деятельность, укрепление памяти. Это позволяет отсрочить деменцию или симптомы, связанные с болезнью Альцгеймера. Дело в том, что упражнения для мозга активизируют нейроны, положительно влияющие на память и концентрацию.

Гидрация организма. Поддержание должной гидратации (увлажнение) также влияет на хорошее состояние организма. У пожилых людей работа центра жажды ослабевает, поэтому недостаточное потребление жидкости может привести к обезвоживанию. Специалист рекомендует пожилым людям выпивать восемь стаканов жидкости в день.

Правильная диета является важным фактором, влияющим на процесс старения. Пожилым людям желательно употреблять в пищу небольшие порции 4-5 раз в течение дня. Они должны включать в общей сложности две порции фруктов и три порции овощей. Также следует включить в рацион рыбу, крупы, цельнозерновой хлеб и молочные продукты (из обезжиренного молока). Пожилым людям лучше отдавать предпочтение блюдам, запеченным без жира, тушеным и вареным, жарить не рекомендуется, добавляет медик.

Общение. По словам невролога, на поздних этапах жизни возрастает риск одиночества, что способствует депрессии и тревожности. Эти типы психических расстройств встречаются у 12-50% людей пожилого возраста.

В этом контексте медик подчеркивает чрезвычайную важность поддержки пожилыми людьми социальных контактов для положительного психического состояния.