Какая национальность чаще всего выживает в авиакатастрофах – ответ эксперта

Генеральный директор одной из крупнейших в мире компаний по обеспечению безопасности полетов, Afuzion Inc. Вэнс Хильдерман утверждает, что британцы чаще выживают в авиакатастрофах, чем представители других национальностей.

Об этом сообщает Lad Bible.

Известно, что шансы попасть в авиакатастрофу статистически низки: одна авария со смертельным исходом на каждые 4,25 миллиона полетов. Эксперт полагает, что авиакомпания стоит перенять определенную часть британской «культуры», чтобы максимизировать свои шансы выбраться из авиакатастрофы живыми. Так, речь идет об очередях.

«Во многих странах нет такой культуры очередей, как в Великобритании, но эффективная организация очередей — один из лучших способов, с помощью которых мы можем спасти больше людей. Речь идет не только о себе, вы должны думать о своих попутчиках, и все, кто спешит одновременно, создадут проблемы в проходах. Очередь и эффективное движение — это то, на что вы надеетесь в этом инциденте, это не всегда происходит», – сказал он.

Вэнс говорит, что люди часто паникуют и игнорируют сообщения о безопасности от экипажа, пытаясь забрать свои вещи, которые, по его словам, вам следует оставить.

«Это удерживает людей и вызывает проблемы в салоне, которые вам не нужны. Кроме того, вам следует обращать внимание на самолет, когда вы взлетаете и приземляетесь», – поделился он.

Эксперт говорит, что пассажиры должны решить, где находится их ближайший выход, потому что это «может иметь большое значение».

И последний совет Вэнса касается выбора «правильного места». Он считает, что самое безопасное место для посадки — над крылом, прямо рядом с аварийной дверью. Он дополнительно быстро заверил пассажиров, что самолеты сейчас безопаснее, чем когда-либо.

«Самолет — самое безопасное место. Единственное, что безопаснее, — это оставаться дома и вообще не выходить на улицу. У вас гораздо больше шансов попасть в аварию на велосипеде, пешком или в машине», – подытожил он.

Также «Курсор» сообщал, что дайвер, застрявший далеко в море и попрощавшийся с жизнью, мечтал перед смертью о чашке чая.