Какие популярные пищевые добавки могут провоцировать болезни сердца

Эксперты советуют свести употребление ультраобработанной пищи к минимуму, чтобы не подвергать свой организм воздействию большого количества вредных...

Ученые выяснили, что частое употребление нескольких эмульгаторов - пищевых добавок с номерами Е, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и развитием ряда других недугов. Таки добавки содержаться в различных готовых закусках, фаст-фуде, консервах, выпечке и сладостях, колбасах и ветчине, а также во многих других продуктах, прошедших ультраобработку.

Эмульгаторы добавляют в тысячи продуктов, чтобы улучшить их внешний вид, вкус, текстуру и срок хранения. Они включают целлюлозу, моно- и диглицериды жирных кислот, модифицированные крахмалы, лецитины, каррагенаны, фосфаты, камеди и пектины. Все это негативно влияет на организм, хотя в небольших количествах допустимо. Относительную безопасность таких добавок могут гарантировать регулярные оценивания ученых, на основе которых и принимаются решения о допустимости тех или иных добавок при приготовлении пищи.

Ученые из Франции решили оценить связь между влиянием эмульгаторов и риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания - состояния, влияющие на кровообращение и кровеносные сосуды в сердце и мозге. Они наблюдали за состоянием и оценивали показатели здоровья десятков тысяч человек. После 7 лет исследований ученые обнаружили, что:

E460-E468 повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца

повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и ишемической болезни сердца E471 и E472 повышают риск всех болезней сердца

повышают риск всех болезней сердца E472b повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней

повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней E472c повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и коронарных заболеваний

повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и коронарных заболеваний E339 повышает риск ишемической болезни сердца

Ученые не нашли связи между другими исследованными эмульгаторами и каким-либо сердечно-сосудистыми последствиями, однако стоит понимать, что многие добавки могут оказывать индивидуальное влияение на каждого конкретного человека. А потому в любом случае пищу с их содержанием стоит свести к минимуму.

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