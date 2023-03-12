Какие популярные продукты вызывают висцеральный жир и быстрые скачки уровня сахара в крови

Если вы хотите избавиться от висцерального жира, диетологи говорят, что вам следует избегать этих продуктов.

Некоторые типы жировых отложений, например висцеральный жир, который находится глубоко в брюшной полости и окружает внутренние органы, более вредны для здоровья, чем другие. Висцеральный жир увеличивает риск развития определенных заболеваний, включая рак молочной железы, болезни сердца и диабет 2 типа. Но, к счастью, физические упражнения, сокращение калорий и ограничение определенных продуктов могут помочь свести его к минимуму.

Чтобы узнать больше о продуктах, которых следует избегать , если вы хотите избавиться от висцерального жира, SheFinds поговорили с диетологами Тристой Бест и Пэм Хартнетт.

Рафинированные углеводы

В процессе рафинирования у пищи удаляется не только клетчатка, но и большая часть питательной ценности, включая витамины группы В, полезные масла и жирорастворимые витамины. Без клетчатки рафинированные углеводы не обеспечивают фактического пропитания и только увеличивают висцеральный жир. Некоторые популярные примеры рафинированных углеводов включают белый хлеб и макароны.

«Белый хлеб, — говорит Бест, — сделан из рафинированной муки с высоким содержанием простых углеводов. Простые углеводы быстро перевариваются и всасываются, вызывая резкий скачок уровня сахара в крови. Это может привести к резистентности к инсулину, что может увеличить накопление висцерального жира».

Точно так же рафинированные макаронные изделия «с низким содержанием клетчатки, что может еще больше способствовать скачкам сахара в крови и резистентности к инсулину, — говорит она. — Клетчатка помогает замедлить процесс пищеварения, что может помочь регулировать уровень сахара в крови и уменьшить накопление висцерального жира». Потребление слишком большого количества рафинированных углеводов может привести к воспалению желудка, что только усугубит висцеральный жир.

Сладкие напитки

Сладкие напитки, такие как газированные напитки, сладкий чай и кофейные напитки с высоким содержанием сахара, только увеличивают количество висцерального жира. «Сладкие напитки часто подслащивают кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы. Кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы богат фруктозой (отсюда и название), типом сахара, который вызывает жировую болезнь печени, которая связана с увеличением висцерального жира, — говорит Хартнетт. — Высокое потребление сахара и быстрые скачки уровня сахара в крови могут вызывать воспалительные процессы. Хроническое воспаление может привести к избыточному отложению жира в области живота».

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