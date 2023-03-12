Диетологи назвали два популярных продукта, которые разрушают желудок

SheFinds связались с диетологами Хайди Моретти, Тристой Бест, Эми Ли и Лизой Ричардс, чтобы узнать об обработанных пищевых продуктах, которые могут привести к воспалению желудка. Они согласны с тем, что картофельные чипсы и пончики являются главными виновниками раздражения желудка, потому что они жареные и содержат много конечных продуктов гликирования (или КПГ). Эти соединения непосредственно способствуют воспалению желудка.

Картофельные чипсы

Углеводы в рафинированных продуктах, таких как картофельные чипсы, быстро проходят через пищеварительную систему. Это может привести к таким симптомам воспаления желудка, как вздутие живота, спазмы и газы. Кроме того, высокое содержание жира и калорий в картофельных чипсах только увеличивает ваш вес и уровень сахара в крови.

«Картофельные чипсы традиционно обрабатываются и обжариваются с добавлением натрия или искусственных ароматизаторов, — говорит Бест. — Потребитель может также использовать соусы или сыры во время их употребления и, вероятно, бездумно съест их, не заметив количества». Это может привести к воспалению желудка и избытку висцерального жира.

Пончики

Нельзя отрицать, что сахар вкусен, но, к сожалению, он также опасен для общего состояния здоровья, особенно когда речь идет о возрастных заболеваниях.

Сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы в пончиках могут быть особенно вредными для здоровья вашего кишечника и вызывать воспаление в желудке. «Сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы — очень воспалительные продукты, которые также могут вызывать вздутие живота и проблемы с пищеварением, такие как синдром раздраженного кишечника», — отмечает Моретти. Она подчеркивает, что эти ингредиенты «могут вызвать разрастание нежелательных бактерий и образование газа в кишечнике, вызывая вздутие живота и дискомфорт».

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