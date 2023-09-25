Какие привычки быстро старят кожу – нутрициолог дала важные советы

Ухаживать за кожей необходимо регулярно и своевременно.

Со временем наша кожа теряет эластичность, блеск, упругость и это процесс, к сожалению, никак нельзя остановить. Однако есть способы его замедлить. Врач-нутрициолог Елена Поддубная назвала привычки, которые быстро старят кожу, поэтому от них следует избавляться.

Об этом она сообщила на своей Instagram-странице.

По ее словам, чтобы кожа подольше оставалась здоровой и упругой следует перестать пить некачественную воду, потому что чистая вода является лучшим средством по уходу.

Также нельзя свой организм постоянно подпитывать кофеином, потому что большое количество бодрящего напитка действует как мочегонное средство и способствует выведению жидкости из организма, как результат – обезвоживание, мимические морщины и шелушение кожи.

Елена Поддубная не рекомендует ежедневно употреблять мясо, продукты, содержащие глютен и "молочку", а также комбинировать бокал вина с жирной или тяжелой пищей. Лучше обогатить рацион морковью, брокколи и другими полезными овощами.

"Курсор" писал ранее, что питание сильное влияет на состояние кожи. Вам наверняка известно, что некоторые продукты могут ухудшать ее здоровье, например, жирные продукты и сахар.

Еще мы писали, что миндаль, который часто называют вечным секретом красоты, обладает множеством преимуществ для вашей кожи. Обильные запасы витамина Е, антиоксидантов и полезных жиров делают их идеальным дополнением к вашему режиму ухода за кожей. Они превосходно сохраняют кожу увлажненной, способствуя сияющему цвету лица.