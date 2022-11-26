Какие животные считаются самыми заядлыми алкоголиками

В дикой природе хомяки запасают и очень любят семена райграса и фрукты, которые за зиму становятся все более и более алкогольными.

Некоторые животные более склонны к тому, чтобы употреблять алкоголь, другие мене склонны.

Например, слоны, при их массивности, не имеют гена для метаболизма алкоголя, а хомяки, наоборот, особенно склонны к алкоголю, пишет Atlantic.

Гвен Люпфер, психолог из Университета Аляски в Анкоридже, изучала употребление алкоголя хомяками. Они регулярно потребляли по 18 граммов спиртосодержащих веществ на килограмм веса тела в день, что соответствует алкогольному эквиваленту человека, выпивающего полтора литра крепкого ликера.

В дикой природе хомяки запасают семена райграса и фрукты, которые начинают подгнивать и «бродят», а за зиму они становятся все более и более алкогольными. В лаборатории они были вполне довольны ликером. Даже выбирая между водой и спиртом, они выбирают спиртное.

Люди с 1950-х годов знают о пристрастии хомяков к алкоголю. Тогда в Техасе ученые обнаружили, что хомяки могут перепить обычную лабораторную крысу. Но крыс можно заставить пить алкоголь либо путем селекции генетических линий, либо кормя их смесью сахара и этанола. А перед хомяком» достаточно просто поставить бутылочку с ликером», — говорит Даниэль Гулик, исследователь зависимостей из Университета Флориды.

Интересно, что выпить они могут очень много. Когда студенты оценивали пьянство животных по буквальной шкале колебаний, то подопытные получали от нуля, когда «нет видимых колебаний», до четырех, когда «падает на бок и не может выпрямиться». Хомячки никогда не превышали 0,5 балла по шкале шатания — даже при самых высоких дозах приема алкоголя.

Ранее Курсор писал, почему в зоопарках устанавливают зеркала для фламинго.

Также мы сообщали про кошачий язык: ученые рассказали о способе общения с питомцами. Несмотря на то, что кошки имеют репутацию сдержанных, а порой и асоциальных, особенно в сравнении с собаками, это не совсем так.