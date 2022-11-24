Почему в зоопарках устанавливают зеркала для фламинго

Только в неволе зеркала интересуют фламинго, дикие птицы не проявляют к ним никакого интереса. Ученые раскрыли секрет, с чем это связано.

В зоопарках по всему миру для фламинго устанавливают зеркала. С чем это связано? Любят ли они любоваться собой и откуда такой интерес?

Ученые рассказали, что дикие фламинго не проявляют особого интереса к зеркалам, пишет Flaminglet.

Зато в неволе птицам интересны зеркала, они уделяют внимание этим необычным объектам. Однако, как выяснили специалисты, они не узнают себя в зеркале.

Исследователи пояснили, что есть некоторые виды птиц, которые идентифицируют себя и свое изображение, но фламинго к ним не относятся. Даже на собственное отражение они реагируют так, как будто видят просто другого фламинго.

Фламинго — это групповые животные, они привыкли жить и общаться в большой стае. Ранее проводились исследования, подтвердившие, что в небольших группах фламинго плохо размножаются, а в маленьких — способность воспроизводить потомство полностью прекращается.

Таким образом, ученые выяснили, что содержащиеся в неволе или искусственно изолированные небольшие группы фламинго проводят много времени у зеркал, поскольку стремятся к большим стаям, а зеркала создают эффект присутствия большого количества особей. Благодаря этому птицы чувствуют себя в безопасности.

Специалисты, наблюдавшие за фламинго в неволе, рассказали, что они практически все время держатся у зеркал, даже строят свои гнезда рядом с ними.

Также ученые определили, что перед зеркалами фламинго больше проявляют себя как групповое животное: демонстрируя определенные звуки, позы и активность, характерную для общения в стае.

Одно из таких движений — это марширующие демонстрации. Фламинго ходят, объединившись плотными группами, они вытягивают длинные шеи, делают плавные движения головой и мотают ей влево и вправо в интересном ритме. В эти моменты они издают характерные звуки.

Такие марши усиливаются, когда в зоопарках устанавливают много зеркал. Этот тип социального поведения нуждается в большой аудитории, а зеркала в этом очень помогают.

Ранее Курсор писал, что в Турции кот самостоятельно решил посетить врача.

Также мы сообщали про кошачий язык: ученые рассказали о способе общения с питомцами. Несмотря на то, что кошки имеют репутацию сдержанных, а порой и асоциальных, особенно в сравнении с собаками, это не совсем так.