Каких продуктов стоит избегать на завтрак, чтобы не испортить здоровье

Завтрак считается самым важным приемом пищи за день, ведь от него зависит наше самочувствие в течение дня.

Об этом сообщила нутрициолог Марина Тимощук в Instagram.

Эксперт говорит, что с утра категорически нельзя есть такие популярные продукты, как кофе с бутербродом, овсянку с фруктами, каши быстрого приготовления и сухие завтраки, которые нужно залить молоком, круассаны и другую выпечку.

Эксперт напоминает, что завтрак - основной прием пищи, от которого будет зависеть пищевое поведение в течение всего дня. Если позавтракать только углеводами, то будет хотеться более сладкого и увеличивается вероятность частых перекусов и перееданий. Поэтому при похудении - ежедневно должен быть сбалансированный белково-жировой завтрак с овощами, который обеспечит вам длительную сытость, и будет профилактировать переедание сладким.

Лучше утром отдать предпочтение следующим продуктам:

Каши (гречневая, овсяная, кукурузная, пшеничная и другие) - они содержат клетчатку, которая снижает уровень холестерина, а еще они запускают работу пищеварительной системы, наполняют организм витаминами, белками и железом;

Домашняя гранола - ее содержимое можно проконтролировать;

Яйца - независимо от способа приготовления (вареные, жареные или тушеные) они обогащают организм полноценными белками и создают ощущение насыщенности.

Желательно пить чай и кофе, особенно если вы добавляете в эти напитки сахар, уже после трапезы, а до нее. Это позволит избежать резких скачков уровня сахара в крови.

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