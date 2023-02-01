Какими болезнями можно заразиться от кошек: врач предупредила об опасности

Научно доказано, что коты способствуют снижению артериального давления и улучшают состояние пациентов с депрессией. Но эти животные имеют свои особенности, о которых человек должен знать. К примеру, от кошек можно инфицироваться.

Об этом рассказала врач-инфекционист Анастасия Лишневская в своем Instagram.

Болезнь может передаться от кота через инфицированную слюну при наличии укушенных ран и царапин. Также через воздух или через укусы клещей и блох, которые коты могут приносить с улицы. Иногда заражение происходит из-за попадания яиц гельминтов на поверхности, к которым прикасается человек.

Какие болезни чаще всего передаются человеку и как распознать заболевание вовремя:

Фелиноз (болезнь кошачьих царапин) — через несколько дней вокруг царапины могут появиться покраснения, папулы или пузырьки. Типичный признак — увеличение лимфатических узлов, которые расположенные ближе всего. Изредка возможно поражение внутренних органов.

Токсокароз — вызывается проглатыванием яиц возбудителя и развитием гранулем в глазах и реже во внутренних органах. Может сопровождаться ухудшением зрения.

Токсоплазмоз — возникает после проглатывания цист паразита из недожаренного мяса некоторых животных и кошачьих фекалий, может передаваться через плаценту. Течет в большинстве случаев бессимптомно, могут увеличиться лимфатические узлы. У лиц с пониженным иммунитетом (в том числе при наличии хронических инфекций) может наблюдаться лихорадка.

Как сообщал Курсор, коты могут помочь в расследовании преступлений.

Также Курсор писал о том, что кот, которого посадили на диету, придумал способ выпрашивать еду.