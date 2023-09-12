Какими продуктами можно заедать стресс - нутрициолог озвучила список

Заедать стресс совсем не так вредно, как принято считать. Просто выбирайте для этого нежирные продукты, которые помогут вам успокоиться и привести в норму душевное состояние.
Какими продуктами можно заедать стресс, рассказала нутрициолог Вера Курин в своем Instagram.
Куриные яйца содержат холин - вещество, которое положительно влияет на когнитивные процессы, помогает лучше сосредоточиться, сконцентрироваться на чем-то и собраться.
Куриное филе содержит аминокислоту - триптофан, являющийся предшественником серотонина (гормона счастья). Употребляя 80-100 г курятины, покроется суточная норма белка в организме. К тому же поднимется настроение, и улучшится сон.
Квашеная капуста - это просто кладезь ценных микроэлементов, в всего 200 г этого продукта покрывают почти половину дневной потребности в витамине С. Она помогает быстро привести нервы в порядок, а также улучшает состояние ногтей и волос.
Банан содержит калий, регулирующий частоту сердечных сокращений. Также магний, который снижает уровень стресса и помогает избавиться от головной боли. Витамин В6 успокаивает и улучшает настроение.
Грецкий орех содержит большое количество витаминов группы B, помогающих справиться со стрессом, депрессией, бессонницей. Также помогает улучшить настроение и оказывает положительное влияние на работу мозга.
анее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.