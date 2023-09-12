Какими продуктами можно заедать стресс - нутрициолог озвучила список

Часто после пережитого стресса у нас поднимается аппетит - так организм реагирует на потерю энергии и пытается восстановить силы.

Заедать стресс совсем не так вредно, как принято считать. Просто выбирайте для этого нежирные продукты, которые помогут вам успокоиться и привести в норму душевное состояние.

Какими продуктами можно заедать стресс, рассказала нутрициолог Вера Курин в своем Instagram.

Куриные яйца содержат холин - вещество, которое положительно влияет на когнитивные процессы, помогает лучше сосредоточиться, сконцентрироваться на чем-то и собраться.

Куриное филе содержит аминокислоту - триптофан, являющийся предшественником серотонина (гормона счастья). Употребляя 80-100 г курятины, покроется суточная норма белка в организме. К тому же поднимется настроение, и улучшится сон.

Квашеная капуста - это просто кладезь ценных микроэлементов, в всего 200 г этого продукта покрывают почти половину дневной потребности в витамине С. Она помогает быстро привести нервы в порядок, а также улучшает состояние ногтей и волос.