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Какими продуктами можно заедать стресс - нутрициолог озвучила список

18:21, Вчера
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бананы фото
Фото: pixabay.com
Часто после пережитого стресса у нас поднимается аппетит - так организм реагирует на потерю энергии и пытается восстановить силы.

Заедать стресс совсем не так вредно, как принято считать. Просто выбирайте для этого нежирные продукты, которые помогут вам успокоиться и привести в норму душевное состояние.

Какими продуктами можно заедать стресс, рассказала нутрициолог Вера Курин в своем Instagram.

Куриные яйца содержат холин - вещество, которое положительно влияет на когнитивные процессы, помогает лучше сосредоточиться, сконцентрироваться на чем-то и собраться.

Куриное филе содержит аминокислоту - триптофан, являющийся предшественником серотонина (гормона счастья). Употребляя 80-100 г курятины, покроется суточная норма белка в организме. К тому же поднимется настроение, и улучшится сон.

Квашеная капуста - это просто кладезь ценных микроэлементов, в всего 200 г этого продукта покрывают почти половину дневной потребности в витамине С. Она помогает быстро привести нервы в порядок, а также улучшает состояние ногтей и волос.

Банан содержит калий, регулирующий частоту сердечных сокращений. Также магний, который снижает уровень стресса и помогает избавиться от головной боли. Витамин В6 успокаивает и улучшает настроение.

Грецкий орех содержит большое количество витаминов группы B, помогающих справиться со стрессом, депрессией, бессонницей. Также помогает улучшить настроение и оказывает положительное влияние на работу мозга.

анее «Курсор» писал о том, что эксперты назвали лучшие напитки, которые помогут нормализовать сон. Полноценный ежедневный сон необходим организму для слаженной работы всех органов и систем.

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