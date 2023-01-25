Какого цвета будут глаза вашего ребенка: быстрый генетический тест

Особенно часто будущих родителей интересует цвет глаз,. Оказывается, вычислить его довольно просто. В этом поможет простой генетический тест.

Основными цветами считаются три: карий, голубой и зеленый. Все остальные оттенки являются производными от них. Конечно, цвет глаз малыша определяется генами родителей, но бабушки и дедушки могут также принести свой неожиданный вклад.

Всем известно, что людей с карими глазами больше, чем владельцев светлых глаз. Именно поэтому, если один из родителей кареглазый, то велика вероятность, что малыш родится с темными глазами.

Практически всегда глаза новорожденных имеют именно голубой цвет, впоследствии темнеющий по мере воздействия на него солнечного света. Приблизительно к трем-четырем годам глаза ребенка обычно приобретают свой постоянный, остающийся на всю жизнь. Однако у ребенка, родившегося с карими глазами цвет уже не изменится.

Какой цвет будет у будущего малыша

Если у обоих родителей карие глаза, вероятность того, что у ребенка будут такие же – 75%, зеленые – 18,75%, голубые – 6,25%.

Если у одного из родителей глаза карие, у другого – голубые, зеленоглазого ребенка точно не получится. Малыш будет либо с карими глазами, либо с голубыми – 50 на 50.

Один из родителей кареглазый, другой – зеленоглазый? Глаза карие – 50%, зеленые – 37,5%, голубые – 12,5%.

Оба родителя зеленоглазые? Вероятность карих глаз – менее 1%, зеленые – 75%, голубые – 25%.

Если один из родителей с зелеными глазами, другой – с голубыми, ребенок унаследует цвет глаз одного из них – 50 на 50, кареглазого ребенка не будет.

Если мама и папа голубоглазые, то малыш с вероятностью 99% будет таким же. 1% – зеленые глаза, а вот вероятность карих глаз – нулевая.

Ранее мы рассказывали, что подросток подал в суд Иерусалима иск против полиции, потому что он подвергся «унизительному» обыску.

Помимо этого недавно 17-летняя девушка пришла в школу и умерла, потому что на нее напала ядовитая змея.