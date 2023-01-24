Подвергся «унизительному» обыску: подросток подал в суд Иерусалима иск против полиции

Юноша утверждает, что долгое время содержался под стражей и ему не давали связаться с родными.

Во вторник, 24 января, стало известно, что 14-летний подросток подал в мировой суд Иерусалима иск против полиции, в котором утверждает, что месяц назад был беспричинно арестован.

Об этом пишет 7kanal.

Юноша утверждает, что был задержан во время участия в демонстрации, посвященной двухлетию со дня смерти 16-летнего Ахувии Сандака.

По словам истца, он также подвергся «унизительному» обыску, долгое время содержался под стражей и был лишен права связаться с родителями до начала следствия.

«Курсор» писал ранее, что израильтянин подал иск против Google за вторжение в личную жизнь. Мужчина часто использовал приложения Google на своем мобильном телефоне и продукты Google home, в частности Google Assistant. Просматривая историю приложения, он обнаружил множество разговоров между ним и членами его семьи, которые он не просил записывать.

Еще мы писали, что 22 января окружной суд в Лоде приговорил к 9,5 годам анестезиолога Асафа Карпеля за то, что он пытался убить мужа своей коллеги, в которую был безответно влюблен.

Напомним, что 25-летнего жителя Тель-Авива приговорили к 4,5 месяцам тюремного заключения за то, что он непрерывно звонил бывшей девушке после разрыва.

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