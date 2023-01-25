Пришла в школу и умерла: на 17-летнюю девушку напала ядовитая змея

17-летняя школьница Мелоди Чипутура в зимбабвийском регионе Центральный Машоналенд пришла на урок и умерла от укуса смертельно ядовитой змеи.

Об этом сообщает The Herald.

Девушка вернулась в класс после занятий спортом вместе с другими учениками. Когда она зашла в помещение и села на свое место, черная мамба укусила ее в бедро. Другие ученики запаниковали, некоторые из них выпрыгнули в окно. Мальчики вывели одноклассницу на улицу и начали звать на помощь.

Другие ученики сразу убили змею. Врачи не успели оказать Чипутуре медицинскую помощь: девушка скончалась по дороге в больницу. Одноклассникам погибшей окажут психологическую помощь.

Отец девушки Джозеф Чипутура приехал в клинику, куда доставили его дочь, через 20 минут после произошедшего.

«Нам позвонили через десять минут после того, как ее укусила змея. Когда мы приехали в клинику, было уже слишком поздно. В это трудно поверить, и об этом больно думать. Я не понимаю, как змея попала в класс», — заявил мужчина.

Директор школы Кристофер Муренга сказал, что тоже не понимает, каким образом змея оказалась в классе. Он подчеркнул, что у Мелоди был большой потенциал и она любила учиться. Девушка мечтала стать психологом.

Отметим, что черная мамба — африканская змея, вырастающая до трех метров в длину. Ее яд считается очень опасным. Пострадавший испытывает жгучую боль, место укуса распухает, развивается периферический паралич. Без противоядия летальный исход неизбежен. Эта рептилия одна из самых опасных в мире.

«Курсор» писал ранее, что в Индии в районе Джагпура произошел удивительный инцидент. 8-летнему мальчику Дипаку удалось не только выжить после укуса ядовитой кобры, но еще и убить ее ответными укусами.