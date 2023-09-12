Кардиолог из Японии перечислил главные секреты долгой жизни

Ему сейчас 95 лет, и он чувствует себя бодрым и энергичным.

Как известно, "эликсир молодости" еще не создан, поэтому процесс старения неизбежен, однако, с помощью определенных привычек его можно "затормозить". Главными секретами долголетия поделился японский кардиолог Рейдзо.

Об этом сообщает CNBC.

Мужчина в возрасте 95 лет чувствует себя бодрым и энергичным, он продолжает вести активный образ жизни. По словам его внучки, у дедушки есть ряд секретов, помогающих поддерживать его состояние здоровья.

В первую очередь, для увеличения продолжительности жизни Рейдзо советуют устраивать утренние прогулки, желательно выполнять не менее 7 тысяч шагов.

Также важны индивидуальные тренировки, в частности серия силовых упражнений, которые помогают поддерживать тело в тонусе.

Еще одним секретом является общение в социальных сетях. Многочисленные исследования доказали, что изоляция людей пожилого возраста может привести к высокому уровню одиночества. Соответственно, важно поддерживать общение с людьми в глобальном сообществе.

Кроме этого, кардиолог из Японии ведет собственный блог и старается уделять каждый день хотя бы пару минут на то, чтобы записать свои мысли, идеи и полученный опыт. В его блоге уже опубликовано более тысячи постов.

Еще он советует заниматься творчеством, в частности рисованием и находить время для того, чтобы осваивать новые хобби.

Не менее важным является качественный сон и вкусное питание, которое включает в себя мясо, разнообразные овощи, фрукты, сыры.

"Курсор" писал ранее, что женщина, который исполнилось 104 года, озвучила неожиданные секреты своего долголетия.