Климатолог предсказал дату предстоящего конца света

В публикации говорится, что эксперт основывал свои выводы на данных о глобальной температуре, температуре суши и Земли в периоды прошлых вымираний, включая данные о вымерших видах.

Очередное массовое вымирание ожидает жителей Земли. Грядущий «конец света» станет шестым для нашей планеты.

Помимо шести основных периодов вымирания — ордовикского, девонского, пермского, триасового, мелово-палеогенового и нынешнего голоцена — Кайджо изучил и более мелкие массовые вымирания.

Их сравнительный анализ показал, что количество вымерших видов линейно связано с температурными аномалиями среды их обитания.

Проанализировав информацию, он пришел к выводу, что температура Земли достигнет критического уровня к 2500 году.

В исследовании отмечается, что раньше вымирание происходило медленнее, и температура могла повышаться в течение тысяч лет, а сейчас темпы вымирания намного быстрее, что «резко снижает способность живых популяций адаптироваться к изменениям и может привести к более быстрому вымиранию».

«Источником проблем биосферы сейчас является человеческая и экономическая деятельность», — подчеркнул ученый.

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