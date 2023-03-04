Кофе вредит почкам: медики назвали губительное для здоровья количество чашек

В исследовании приняли участие 1180 взрослых в возрасте от 18 до 45 лет, которые имели неизлечимое высокое кровяное давление. Исследование длилось примерно 16 лет, каждый из участников проверялся в течение семи с половиной лет. Ученые следили за гиперфильтрацией — скоростью клубочковой фильтрации, которая считается выше нормы, альбуминурией (много альбумина в моче) и гипертензией — все эти факторы являются общими признаками болезней почек.

Эксперты обнаружили, что у пациентов было в 2,7 раза больше рисков получить почечную дисфункцию, если они выпивали три или больше чашек кофе ежедневно. А еще имели в 2,5 раза больше рисков развития гиперфильтрации, в 2,7 раза чаще появления альбуминурии и в 2,8 раза чаще сталкивались с гипертонией. Доктор Сара Махдави, ведущий автор исследования, подчеркнула, что такой результат четко показывает связь между кофе и развитием болезней почек. При этом ученые заявляют, что исследование не учитывало других диетических факторов, влияющих на здоровье почек. Кроме того, влияние кофе достаточно индивидуально. У одних людей, выпивавших чашку кофе, нормализовалось давление. Другая группа людей получала подобный эффект от 3-4 чашек кофе.

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