Когда люди начали носить медвежье шкуры – исследование

Ученые из Тюбингенского университета и Зенкенбергского центра эволюции человека и палеоокружающей среды предположили, что люди носили медвежьи шкуры для защиты от непогоды как минимум 300 тысяч лет назад.

Об этом сообщили на сайте образовательного учреждения.

Эксперты в рамках нового исследования проанализировали следы костей пещерного медведя, найденные на археологических раскопках Шёнинген в Нижней Саксонии, Германия. На них видны порезы на плюсневых костях и фалангах, области с небольшим количеством мяса для разделки.

Предполагается, что эти следы связаны с тщательным снятием шкуры, что является одним из очень немногих примеров подобной эксплуатации животных в эпоху нижнего палеолита. Лишь в Боксгроув (Великобритания) и Бильзингслебен (Германия) обнаружены медвежьи кости, указывающие на факт снятия шкуры.

В евразийских записях нижнего палеолита отсутствуют любые свидетельства использования медвежьего мяса. Вместо них лишь памятники среднего палеолита, такие как Биаш-Сен-Вааст во Франции и Таубах в Германии, содержат доказательства использования как кожи, так и мяса медвежьих туш.

Предыдущие исследования в Шенингене выявили деревянное охотничье оружие (девять метательных копий, колющее копье и две метательные палки), а также скопление скелетов шенингенских млекопитающих. Это дало четкие указания на использование крупных травоядных для получения мяса и костного мозга, костей для производства инструментов, а теперь, возможно, и шкур.

«Находка открывает новую перспективу. Животных использовали не только в пищу, их шкуры также были необходимы для выживания в холоде. Использование медвежьих шкур, вероятно, является ключевой адаптацией древних людей к климату на севере», — говорит тюбингенский профессор и руководитель исследовательского проекта в Шёнингене Николас Конард.

Ранее «Курсор» рассказывал, что ученые разгадали тайну «непорочного зачатия» гиббонов из японского зоопарка.