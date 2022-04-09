Команда Dragon с Эйтаном Стиббе вошла на Международную космическую станцию

Прошла успешная стыковка с МКС капсулы Dragon, и теперь четыре члена команды вошли в орбитальную лабораторию МКС. Задержка из-за сбоя в видеоканале не повлекла серьезных проблем.

Команда капсулы Dragon, включая израильтянина Эйтана Стиббе, вошла на Международную космическую станцию после удачной стыковки.

Космическая капсула смогла пристыковаться около двух часов назад. Из-за временного сбоя в видеоканале, необходимом для стыковки, капсула в течение некоторого времени находилась на расстоянии двадцати метров от стыковочного узла.

Однако усилия команды операторов на Земле и на МКС смогли оперативно решить проблему.

Спустя два часа после успешной стыковки команда вошла в орбитальную лабораторию.

Эйтан Стиббе, бывший летчик-истребитель, стал вторым израильтянином в истории, побывавшим в космосе. В рамках частной миссии «Ракия» он транспортирует в орбитальную лабораторию около 35 экспериментов для компаний и исследовательских институтов.

Ранее «Курсор» передавал информацию от Эйтана Стиббе, что запуск был потрясающим, мы привыкли к отсутствию гравитации. Сегодня утром было опубликовано первое сообщение с космического корабля Dragon, на котором находится израильский астронавт Эйтан Стиббе.

Также сообщалось, что космическая капсула с израильским астронавтом не смогла подойти к МКС. Сближение с МКС капсулы Dragon с Эйтаном Стиббе на борту приостановлено из-за неполадок в видеоканале связи. Команда на Земле и МКС обещает оперативно решить вопрос.