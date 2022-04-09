Космическая капсула с израильским астронавтом не смогла подойти к МКС

Сближение с МКС капсулы Dragon с Эйтаном Стиббе на борту приостановлено из-за неполадок в видеоканале связи. Команда на Земле и МКС обещает оперативно решить вопрос.

Космическая капсула Dragon, на которой находится израильский астронавт Эйтан Стиббе, не смогла выполнить сближение и приостанавливает стыковку с Международной космической станцией.

Сближение было приостановлено в связи с техническими сбоями в видеоканале, необходимом для стыковки.

Капсула располагается на расстоянии примерно двадцати метров от стыковочного узла.

Команды операторов на Земле и на МКС работают над устранением сбоев. В случае необходимости капсула способна оставаться в настоящем положении около двух часов.

Ранее «Курсор» сообщал, что второй в истории израильский астронавт готовится отправиться в космос. После более чем года подготовки и многочисленных задержек Эйтан Стиббе готовится стать вторым в истории израильским космонавтом, который отправится в рамках частной миссии на Международную космическую станцию ​​для проведения недельных экспериментов.

Также мы передавали информацию от Эйтана Стиббе: Запуск был потрясающим, мы привыкли к отсутствию гравитации. Сегодня утром было опубликовано первое сообщение с космического корабля Dragon, на котором находится израильский астронавт Эйтан Стиббе.

Кроме того, редакция писала, что ученые обнаружили гигансткую планету, которая в девять раз больше Юпитера. Она находится в массивном диске из газа и пыли, содержащем планетарный материал, вокруг звезды AB Ascendant, которая находится на расстоянии 508 световых лет.