США одобрили соглашения об использовании МКС до 2030 года

Правительство США одобрило продление соглашения по использованию Международной космической станции до 2030 года. Об этом сообщил глава национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Билл Нельсон (Bill Nelson).

В сообщении NASA отмечается, что продление срока службы МКС будет способствовать проведению еще одного продуктивного десятилетия исследований, а также обеспечит возможность плавного перехода к использованию одной или нескольких коммерческих станций до начала 30-х годов.

В дальнейшем NASA планирует использовать коммерческие орбитальные станции, строительством которых займутся частные аэрокосмические компании, такие как Blue Origin.

Подход с применением частных подрядчиков более выгоден с экономической точки зрения, поскольку ведомству не придется обслуживать всю станцию, арендуя под свои нужды только ее часть.

В том, что США одобрили продление соглашения по использованию МКС, нет ничего удивительного.

В середине прошлого месяца руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано (Joel Montalbano) заявлял, что ведомство приложит необходимые усилия для того, чтобы орбитальная станция продолжала функционировать как минимум до 2030 года.

Тогда же было сказано, что международные партнеры NASA должны согласовать решение по дальнейшей судьбе МКС.

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