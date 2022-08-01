Эксперты назвали преимущества Samsung перед другими моделями на Android

Смартфоны Samsung Galaxy S22, по оценкам экспертов, обеспечивают более профессиональную поддержку для разработчиков сторонних приложений для камер.
Это является слабым местом у телефонов Pixel от Google.
Согласно рекомендациям, Google предложил разработчикам фото-приложений библиотеку CameraX Jetpack, но оказалось что Google-смартфонам не доступен этот стандарт.
Разработчик @Wander1236 опубликовал свое открытие в программе CameraXInfo, что расширение CameraX не поддерживается Google Pixel и даже OnePlus 10 Pro. А Samsung, наоборот, прекрасно зарекомендовал себя.
Samsung предложил своим пользователям линейки Galaxy S22 значительные преимущества, поскольку разработчики фото-программ обладают доступом к разным форматам (Auto, Bokeh, HDR, Night, Face Retouch). Они также имеют возможность доступа через свои приложения к трем существующим датчикам камеры.
Именно поэтому для владельцев аккаунтов в Instagram, TikTok и Snapchat Galaxy S22 по умолчанию обеспечивает встроенную поддержку камеры.
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