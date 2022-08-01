Эксперты назвали преимущества Samsung перед другими моделями на Android

Благодаря возможности использования все датчиков и расширений разработчиками приложений для камер, Samsung превзошел другие телефоны на операционной системе Android.

Смартфоны Samsung Galaxy S22, по оценкам экспертов, обеспечивают более профессиональную поддержку для разработчиков сторонних приложений для камер.

Это является слабым местом у телефонов Pixel от Google.

Согласно рекомендациям, Google предложил разработчикам фото-приложений библиотеку CameraX Jetpack, но оказалось что Google-смартфонам не доступен этот стандарт.

Разработчик @Wander1236 опубликовал свое открытие в программе CameraXInfo, что расширение CameraX не поддерживается Google Pixel и даже OnePlus 10 Pro. А Samsung, наоборот, прекрасно зарекомендовал себя.

Samsung предложил своим пользователям линейки Galaxy S22 значительные преимущества, поскольку разработчики фото-программ обладают доступом к разным форматам (Auto, Bokeh, HDR, Night, Face Retouch). Они также имеют возможность доступа через свои приложения к трем существующим датчикам камеры.

Именно поэтому для владельцев аккаунтов в Instagram, TikTok и Snapchat Galaxy S22 по умолчанию обеспечивает встроенную поддержку камеры.

«Курсор» писал, что эксперты назвали пять «фишек» Android, которых нет у iPhone.

Напомним, четыре признака, что ваш телефон на «прослушке».

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