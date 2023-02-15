Компьютерная томография указала на интересные артефакты, находящиеся внутри древнеегипетской мумии

Компьютерная томография показала, что внутри 2300-летней древнеегипетской мумии содержится 49 амулетов.

Об этом сообщает Frontiersin.

Команда воспользовалась компьютерной томографией (КТ), чтобы «цифровым способом развернуть» нетронутую мумию, известную как «Золотой мальчик». Она датируется 332–30 годами до нашей эры и была найдена археологами в 1916 году в Наг-эль-Хассае на юге Египта. Мумию поместили в подвал Египетского музея в Каире, где она до сих пор была не исследована.

Компьютерная томография показала, что мумию положили в два гроба: внешний гроб с греческой надписью и внутренний деревянный саркофаг. Помимо сердца, внутренности были удалены через разрез, а мозг удален через нос и заменен смолой. Внутри на голову надели позолоченную маску, а на ноги надели пару сандалий и украсили гирляндой из папоротников.

«Сандалии, вероятно, предназначались для того, чтобы мальчик мог выбраться из гроба. Согласно ритуалу древних египтян из «Книги мертвых», умерший должен был носить белые сандалии, чтобы быть благочестивым и чистым, прежде чем читать стихи», — сказал доктор Сахар Салим с медицинского факультета Каирского университета в Египте.

«Золотого мальчика» отправили в загробный мир с 48 амулетами 21 типа, чтобы способствовать его телесному воскресению. Амулеты поместили в три столбца между складками пелен и внутри полости тела мумии.

Многие из них были сделаны из золота, а некоторые из полудрагоценных камней, обожженной глины или фаянса. В рот также поместили золотой лист языка, чтобы «Золотой мальчик» мог говорить в загробной жизни, а рядом с его пенисом был помещен амулет с двумя пальцами, чтобы защитить разрез для бальзамирования.

Компьютерная томография также показала, что «Золотой мальчик» был ростом 128 см, не был обрезан и не имел какой-либо известной причины смерти, кроме естественных причин. По степени сращения костей и непрорезавшимся зубам мудрости авторы подсчитали, что мальчику было от 14 до 15 лет.

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