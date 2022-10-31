Королевская кобра сбежала из Стокгольмского зоопарка и вернулась

Змея длиной два с половиной метра сумела найти щель около осветительных приборов в потолке террариума.

Ядовитая королевская кобра длиной два с половиной метра после недельного побега вернулась в террариум Стокгольмского зоопарка «Скансен».

Об этом сообщает портал Delfi.

Отмечается, что четырехлетняя рептилия сбежала из своего нового террариума 23 октября. Она сумела найти щель около осветительных приборов в потолке террариума. После исчезновения змеи сотрудники зоопарка переименовали сбежавшую кобру в честь известного фокусника Гудини.

«После побега кобры отдел рептилий в зоопарке Стокгольма был закрыт. Чтобы увидеть путь змеи сотрудники рассыпали в помещениях муку. А в качестве приманки в террариум бросали мертвых крыс и устраивали другие ловушки. Когда это не сработало, в террариуме установили специальные видеокамеры и обратились за помощью к шведским таможенникам — для охоты на змею они использовали рентгеновское оборудование», — говорится в материале.

Отмечается, что в конце концов змея была обнаружена в стене здания. Несколько попыток поймать пресмыкающееся, проделав в стене отверстия, оказались безуспешными. А в ночь на воскресенье рептилия все же вернулась в свой теплый террариум.

«С 30 октября после поимки кобры отдел рептилий Стокгольмского зоопарка вновь открылся для посетителей, но «Гудини» пока помещен под «домашний арест», — сообщает издание.

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