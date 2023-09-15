Кошка посмотрела фильм ужасов и стала звездой сети

По словам хозяина кошки, она обожает смотреть страшилки вместе с ним.

Не только люди пугаются, когда смотрят фильмы ужасов. Эта кошечка по кличке Тогепи тоже смотрит ужастики со страхом и трепетом и всегда эмоционально реагирует на самые зловещие сцены.

В этом ролике домашняя любимица смотрит фильм Альфреда Хичкока «Психо».

По словам хозяина кошки, она обожает смотреть страшилки вместе с ним. Ей нравится наблюдать за случайно двигающимися на экране предметами, которые странно ведут себя и издают множество загадочных громких звуков.

Как информировал Курсор,если вы заметили, что кот на подоконнике начал «стрекотать» и вилять задней частью туловища, не волнуйтесь, с вашим питомцем все в порядке.

Такие странные звуки, напоминающие стрекотание, — просто проявление охотничьего инстинкта кота, когда он увлечен.Подобно охотнику, который использует специальные свистки для приманивания диких птиц, кот подзывает добычу, издавая звуки, чем-то напоминающие то ли стрекотание насекомых, то ли чириканье птиц.

Также Курсор сообщал, что кот, которого посадили на диету, придумалспособ выпрашивать еду.

До этого мы сообщали,как правильно расшифровать мяуканье кота. Коты общаются с внешним миром путем мяуканья, урчания и даже рычания. Таким образом домашние любимцы контактируют с другими животными и людьми, а причины этому могут быть разные.