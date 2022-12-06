Космический аппарат Orion навредил телескопу Джеймса Уэбба: как это случилось

Запуск на Луну аппарата Orion в рамках миссии Artemis-1 негативно сказался на работе телескопа Джеймса Уэбба.

Об этом сообщает Space.

Еще летом исследователи предупредили, что старт миссии Артемида 1 полностью захватит все мощности сети Deep Space Network, потому что операторы будут вынуждены наблюдать за космическим кораблем.

16 ноября NASA запустило «Орион», и прогнозы сбылись: во время нахождения аппарата в полете и вне низкой околоземной орбиты, он почти всегда вступает в контакт с Землей, вследствие чего перебирает на себя ресурсы системы связи. В силу этого космический телескоп James Webb и другие миссии остаются на заднем плане.

Это никоим образом не влияет на отправку инструкций в обсерваторию, потому что ее проводят лишь раз в неделю. Однако существуют проблемы с данными, которые сам Джеймса Уэбба должен отправлять на Землю.

Это связано с ограниченностью объема его собственной памяти, в силу чего у телескопа всегда должна быть возможность передавать собранную информацию на дом и делать это до того, как его компьютер заполнится. Астрономы вынужденно изменили программу работы обсерватории и временно сконцентрировались на кратких наблюдениях, которые формируют меньше данных.

Теперь астрономы ждут до 80 часов, чтобы получить необходимые данные. На фоне этого члены команды James Webb Space Telescope призвали NASA к усилению сети Deep Space Network перед тем, как реализовывать предстоящие миссии Artemis. В космическом агентстве уже делали это в 2021 и в 2022 году, добавляя две новые антенны к начальным 12-ти.

«Курсор» сообщал, что Hubble сфотографировал «нити» погибшей звезды.

Помимо этого астрономы обнаружили невероятно яркую вспышку света во Вселенной.