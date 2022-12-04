Астрономы обнаружили невероятно яркую вспышку света во Вселенной

По оценкам, странный свет испускает больше света, чем один квадриллион Солнц, и по иронии судьбы исходит от одного из самых темных возможных объектов.

Zwicky Transient Facility (ZTF) — это обсерватория, которая одновременно наблюдает за большими участками неба, отслеживая переходные явления — пульсирующие огни, такие как сверхновые, или движущиеся объекты, такие как кометы. В феврале этого года было зафиксировано необычное явление, когда невероятно яркое пятно света вспыхнуло в районе, где накануне ничего не было. Астрономы примерно подсчитали, что она ярче квадриллиона Солнц.

В течение следующих нескольких дней телескопы со всего мира были направлены на этот свет, изучая его в рентгеновском, ультрафиолетовом, оптическом и радиодиапазоне, чтобы выяснить, что может выбрасывать такое количество энергии. И в новом исследовании, которое было опубликовано в журнале Nature Astronomy, ученые сообщают о наиболее вероятном кандидате.

Сигнал, известный как AT 2022cmc, по-видимому, исходил от черной дыры, расположенной примерно в 8,5 млрд световых лет от нас. В так называемом событии приливного разрушения (TDE) этот сверхмассивный монстр поглотил несчастную звезду, которая подошла слишком близко, отбросив часть своей материи, чтобы сформировать вспышку света. Хотя TDE наблюдались много раз в прошлом, это самое яркое и самое далекое из когда-либо обнаруженных.

Астрономы считают, что некоторые ТДЭ могут образовывать релятивистские джеты — материя умирающей звезды выбрасывается в мощные лучи и разгоняется до 99,99% скорости света. Когда эти джеты попадают прямо на Землю, они могут казаться намного ярче, чем обычно. Это происходит благодаря эффекту Доплера, когда длины световых волн сближаются по мере приближения к зрителю.

По словам ученых, даже этого недостаточно, чтобы объяснить степень этой беспрецедентной яркости. Черная дыра, должно быть, находится в эпицентре безумия гиперпитания.

«Вероятно, звезда поглощает половину массы Солнца в год. Многие из этих приливных разрушений происходят на ранней стадии, и мы смогли поймать это событие в самом начале, в течение одной недели после того, как черная дыра начала питаться звездой», — сказал Дирадж Пашам, соавтор исследования.

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Команда говорит, что ожидается, что в будущем будет наблюдаться больше TDE, поскольку более мощные телескопы начнут более регулярно исследовать небо.

Ранее Курсор писал, что ученые превратили световое «эхо» черной дыры в звук. Благодаря открытию можно «услышать» звучание черной дыры.

Курсор также сообщал, что астрономы создали интерактивную карту Вселенной. Ученые объединили данные, полученные телескопом в Апачи-Пойнт за 20 лет, и создали карту, которая простираются от нашей галактики до самого края видимой Вселенной.

Наша редакция писала, что подтверждена общая теория относительности в галактических масштабах.