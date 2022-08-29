Котомонстры: почему люди обожают непослушных котов

Иногда агрессивное или недружелюбное поведение котов выходит за разумные мерки, но некоторые люди именно за это их и любят. В новом исследовании специалисты оценили причины тесных связей между хозяином и его любимцем.

Некоторые не совсем адекватные манеры котов почему-то нравятся их владельцам. Как оказалось, некоторые черты психопатического поведения могут даже привлекать владельцев котов.

Эксперты проводили наблюдения и пришли к выводам, что взаимосвязь между человеком и его любимцем действует на людей положительно, при этом некоторых владельцев кошек даже умиляет, когда животные плохо ведут себя, сообщает Discover Magazine.

Кошки часто ведут себя как настоящие монстры, включая наглость и подлость. Если бы такое поведение исходило от человека, мало кто бы был способен это вытерпеть, но владельцам кошек, участвовавшим в исследовании, нравилось поведение домашних любимцев.

В ходе экспериментов выяснилось, что людям нравилось агрессивное поведение их кошек по отношению к другим животным.

Ребекка Эванс из Ливерпульского университета пояснила: «Такое отношение способствует отличному взаимодействию владельца и кошки и установлению между ними эмоциональной близости. Хотя для нас было очень неожиданно, что проявление недружелюбия показывало более качественные отношения между ними».

Также владельцы по-разному реагировали на кошачью подлость или наглость. Способ восприятия непослушного поведения кота зависит от индивидуальных взаимоотношений с животным.

Одной из причин такого отношения является то, что кошка качественно улучшает жизнь своего хозяина, помогая ему в стрессовой ситуации. Кошка с негативными наклонностями, возможно, сильно отвлекает хозяина от других проблем.

Специалисты уверены, что люди иногда проецируют свои черты на животных, что приводит либо к напряженности, либо к взаимопринятию.

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