По словам сотрудников парка, где находится крокодил, животное является очень скромным и ему уделяют много времени.

Во Флориде (США) обнаружили аллигатора, который лишен верхней челюсти.

Об этом сообщает News 6.

Крокодила нашли в округе Семинол и доставили на территорию тематического парка и заповедника дикой природы Гаторленд. Речь идет о 3-4–летней самке весом приблизительно 8 кг.

Сотрудники парка в соцсетях попросили пользователей выбрать имя для животного. В итоге они остановились на варианте Джолин в честь песни Долли Партон "Jolene".

По словам генерального директора Марка МакХью, это популярная мелодия, входящая в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

"Этот маленький аллигатор – настоящее сокровище, мы так влюблены в него, но еще одно американское сокровище – это Долли Партон. Одно из таких имен, которые нам очень хорошо запомнились и прижились, было отсылкой на одну из знаменитых песен Долли, поэтому мы собираемся назвать этого маленького аллигатора "Джолин", – поделился мужчина.



У сотрудников Гаторленда нет однозначной точки зрения относительно того, из-за чего рептилия потеряла часть челюсти. Так, есть версия, что в этом может быть виновен другой аллигатор или лодочный винт.

К счастью, повреждение на морде хищника затянулось и он может употреблять пищу. Также это не первый тип аллигатора с подобной особенностью, которого словили.

Работники парка говорят, что пока что Джолин является очень скромной. Ей уделяют внимание, но надеются, что это ее не разбалует и она не станет «маленькой девой».

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