В Мексике пара в затопленной пещере нашла зубы, принадлежащие мегалодону, вымершему около 3,5 млн лет назад.
Об этом сообщает Lad Bible.
Спелеологи Кэй Сапата и Эрик Родригес нашли окаменелости акулы, которая достигала в длину 15 метров, когда погрузились воронку в Мадерии. Всего известно о 15 окаменелостях, 13 из которых принадлежат трем разным видам акул.
По словам экспертов, геологическая шкала времени появления зубов мегалодона достигала приблизительно от 5 до 2,5 млн лет назад.
@rosethescientist
If I never find another shark tooth, I will be just fine. @captknotsmith #charlestonsc #sharktooth #megalodon #shark #excited
Ранее мы писали о нескольких версиях вымирания мегалодона. Согласно первой, эти гиганты исчезли, потому что были чересчур медленными и уступили место более проворным хищникам.
Так, в Японии ученые изучили найденные чешуйки мегалодона и пришли к выводу о его медлительности. У плакоидной чешуи доисторического хищника не было так называемых "килей", то есть гребней, имеющихся у быстрых акул. Если мегалодон и мог быстро плавать, то делал это лишь в крайнем случае и в течение непродолжительного времени, подробнее о чем читайте здесь.
Также "Курсор" сообщал, что, согласно второй версии, древней огромной акуле не удалось справиться с изменениями климата. Эти существа населяли глубины океана плиоцена (5,33-2,58 миллиона лет назад), когда из-за глобального похолодания мог измениться уровень моря и возникнуть другие факторы, с которыми мегалодоны не справились, подробнее о чем узнайте в нашем материале.
Помимо этого ученые ответили, может ли мегалодон жить в глубинах океана в наше время.