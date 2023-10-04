Всего на месте открытия обнаружили 15 интересных окаменелостей.

В Мексике пара в затопленной пещере нашла зубы, принадлежащие мегалодону, вымершему около 3,5 млн лет назад.

Об этом сообщает Lad Bible.

Спелеологи Кэй Сапата и Эрик Родригес нашли окаменелости акулы, которая достигала в длину 15 метров, когда погрузились воронку в Мадерии. Всего известно о 15 окаменелостях, 13 из которых принадлежат трем разным видам акул.

По словам экспертов, геологическая шкала времени появления зубов мегалодона достигала приблизительно от 5 до 2,5 млн лет назад.

Ранее мы писали о нескольких версиях вымирания мегалодона. Согласно первой, эти гиганты исчезли, потому что были чересчур медленными и уступили место более проворным хищникам.

Так, в Японии ученые изучили найденные чешуйки мегалодона и пришли к выводу о его медлительности. У плакоидной чешуи доисторического хищника не было так называемых "килей", то есть гребней, имеющихся у быстрых акул. Если мегалодон и мог быстро плавать, то делал это лишь в крайнем случае и в течение непродолжительного времени, подробнее о чем читайте здесь.

Также "Курсор" сообщал, что, согласно второй версии, древней огромной акуле не удалось справиться с изменениями климата. Эти существа населяли глубины океана плиоцена (5,33-2,58 миллиона лет назад), когда из-за глобального похолодания мог измениться уровень моря и возникнуть другие факторы, с которыми мегалодоны не справились, подробнее о чем узнайте в нашем материале.

Помимо этого ученые ответили, может ли мегалодон жить в глубинах океана в наше время.