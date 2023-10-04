Странные привычки котов, которые могут напугать их хозяев

Почти каждый владелец кота сталкивался со странным поведением животного. Иногда их поведение меняется так быстро, что понять причину смены настроения, как впрочем, и какое именно у питомца настроение, невозможно. Эксперты рассказали как толковать некоторые поступки котов.

Об этом сообщает Ве chewy.

Кот трется лицом. Когда кошка приближается к вам и терется своей мордой о вашу ногу, руку или даже лицо, это свидетельствует о том, что она вас ценит и рада видеть. Кошки имеют железы на своих мордах, и когда они касаются вас, они делятся своим ароматом в акте приветствия и смешивания ароматов.

Внезапный укус. Кошки могут быстро изменять свои настроения. Иногда, когда их гладите, они могут внезапно укусить. Этот укус обычно не призван навредить, а, наоборот, может быть проявлением привязанности. Однако важно помнить, что у взрослых кошек острые когти и зубы, и они могут нанести боль, даже не желая этого.

Кот ложится на все, что вы читаете. Не важно, читаете ли вы книгу, газету или работаете на ноутбуке, ваша кошка, возможно, попытается занять место на этих предметах. Это может объясняться тем, что эти предметы носили ваш запах, и кошка чувствует себя в безопасности рядом с вами. Также они могут помечать эти вещи как свою территорию.

Мурлыканье. Мурлыканье - это общеизвестное поведение кошек. Большинство людей считают, что кошки мурлыкают, когда они счастливы, но это может также быть проявлением стресса, страха или боли.

"Жизнь" в коробках. Многие кошки стремятся залезть в небольшие коробки. Это объясняется их инстинктом и чувством безопасности, которое они ощущают в маленьких пространствах.

Кот в раковине или ванной. В жаркую погоду кошки могут искать прохладное место для отдыха, и раковина или ванна могут быть для них идеальным вариантом. К тому же им нравится пить воду из крана.

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