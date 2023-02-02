Крупную средневековую крепость обнаружили с помощью LIDAR

Проведенное при использовании технологии LIDAR исследование показало наличие археологического памятника Кастро Валенте, расположенного между испанскими провинциями Ла-Корунья и Понтеведра.

Об этом сообщает Heritage Daily.

Обнаружение света и определение дальности (LiDAR) является методом дистанционного зондирования с использованием света в виде импульсного лазера для измерения дальностей (переменных расстояний) до Земли. Различия во времени возврата лазера и измерении длин волн можно использовать для составления трехмерной цифровой карты ландшафта, удаляя мешающие детали, такие как кроны деревьев, потенциально скрывающие археологические объекты.

Ранее считалось, что Кастро Валенте – укрепленное поселение железного века на холме, впервые упомянутое в публикациях 19-го и 20-го веков, в которых упоминается место между 1500 и 500 годами до нашей эры. Сейчас ученые датируют эту крепость V-VII веками нашей эры.

Исследование LiDAR, проведенное археологами из Университета Сантьяго-де-Компостела, показало, что это место является большой средневековой крепостью площадью 30 акров, окруженную оборонительной стеной и 30 башнями, что напоминает римские стены третьего века, которые защищали город Луго в Испании.

Наземное обследование показало, что стены были построены из двухслойной каменной кладки и имеют толщину от 2,5 до 4,2 метров. Обследование также подтвердило наличие шести башен на уровне земли, разрушенную седьмую и входы во внутренние помещения крепости.

По мнению исследователей, они идентифицировали несколько внутренних построек, сделанных из скоропортящихся материалов и камня, при раскопках также были обнаружены кирпич и плитка римского периода, и небольшие фрагменты керамики из красной пасты.

«Результаты позволили нам задокументировать технику строительства оборонительной системы и определить местонахождение возможной стеноподобной конструкции, принадлежащей внутреннему зданию. При обследовании, проведенном в одной из башен, было зафиксировано большое количество фрагментов плиток, что заставляет нас думать, что эта башня могла быть покрыта этими кусками римской традиции», – пишут ученые.

«Курсор» сообщал, что металлоискатель обнаружил «захватывающий» артефакт в Великобритании.